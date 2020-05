REBASA SONORA LOS 100 FALLECIMIENTOS Y LOS 1,500 CASOS DE COVID-19

• Registra 12 decesos y 91 nuevos contagios

Hermosillo, Sonora.-

Con la dramática jornada de este sábado, Sonora acumuló más de 100 fallecimientos y más de mil 500 casos de Coronavirus (Covid-19), lo que ha provocado que se tenga el primer hospital con sobre cupo en la entidad, enfatizó Enrique Clausen Iberri, al informar que se confirmaron 12 decesos en esta jornada y 91 nuevos casos, para un total de 109 defunciones y mil 501 casos de la enfermedad.

Después de lamentar los 12 decesos y expresar su solidaridad con las familias de las personas fallecidas, el secretario de Salud indicó que las defunciones ocurrieron en siete mujeres y cinco hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 17 de abril y el 17 de mayo; fallecieron entre el 17 y el 23 de mayo, y sus edades oscilaban entre los 52 y los 86 años.

Añadió que, respecto a la institución médica, seis de las personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS; cuatro de la Secretaría de Salud y dos del ISSSTE; 4 de ellos corresponden al municipio de Nogales; 4 al de Cajeme ; 1 a Agua Prieta; 1 a Navojoa; 1 a Guaymas y 1 a Hermosillo.

El funcionario estatal señaló que, con estas 12 defunciones, se acumulan 109 en Sonora, además, con los 91 casos nuevos se acumulan mil 501 en total; los 91 casos ocurrieron en 48 mujeres y 43 hombres, con edades que oscilan entre 19 y 84 años, residentes de los municipios de: Hermosillo (31); Cajeme (23); San Luis Río Colorado (9); Nogales (8); Caborca (5); Guaymas (5); Benito Juárez (4); Bácum (2); Navojoa (1); Puerto Peñasco (1); Agua Prieta (1) y Magdalena de Kino (1).

Añadió que 22 de los casos ocurrieron en trabajadores de la salud, ocho de ellos residentes de Hermosillo; siete de Cajeme; dos de Nogales; uno de Caborca; uno de Magdalena de Kino; uno de San Luis Río Colorado; uno de Bácum y uno más de Guaymas.

Enrique Clausen Iberri resaltó que producto de los más de 100 decesos y más de mil 500 casos que se acumulan en el estado, ya se tiene el primer hospital con sobrecupo por pacientes internados por Covid-19, algo que se veía venir debido al aumento de la afluencia vehicular y al aumento de personas en las calles.

“No es una noticia agradable en ningún sentido, pero como siempre te he dicho, yo no te voy a ocultar nada, por desagradable o preocupante que sea, esta noticia es un llamado de alerta que espero nos haga reaccionar a todos en la dirección correcta, ojalá que esto ayude a concientizar a los escépticos, a quienes todavía no creen, a quienes dicen que esto no existe, sólo porque a ellos no les ha tocado ver o no conocen a nadie que le haya dado esta enfermedad”, comentó.

La solidaridad es la cura a esta pandemia, apuntó el secretario de Salud, y a la inversa, no trabajar en conjunto, ha dado muestra que tiene consecuencias fatales.

“Mientras no haya vacuna, así tenemos que seguir, sumando, siendo solidarios, siendo responsables, tomando decisiones inteligentes, quedándonos en casa, evitando contagios, salvando vidas”, aseguró.