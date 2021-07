RECLAMAN REZAGO EN TRÁMITES DEL RAN

La pandemia provocó el retraso en el desarrollo de los trámites

Pedro Márquez

Por el retraso que hay en todos los trámites legales, los campesinos están demandando la presencia del módulo de visitas del Registro Agrario Nacional –RAN-, tal como lo venía haciendo hasta antes de la pandemia.



Los campesinos, tanto del sector social, como de la colonia, requieren al personal de la referida dependencia federal, para regularizar la venta o compra de parcelas, traspaso de superficies, etc.



Hay productores que sus padres ya fallecieron y le dejaron la tierra, pero no pueden hacer todavía ningún trámite oficial en calidad de propietario, porque aún no se hace el cambio de nombre.



Lo mismo esta sucediendo con viudas que recibieron la tierra al morir el marido, pero no pueden hacer una gestión ante alguna dependencia de las instancias de gobierno, porque, primeramente deben poner los documentos a su nombre.



El trámite no lo han hecho, en primer lugar, porque el módulo viajero del RAN tiene más de año y medio que no viene a San Luis, y en segundo lugar porque el beneficiario no tiene el recurso para ir a la ciudad de Hermosillo.



Aunque se tuviera el dinero para acudir a la capital sonorense a realizar el trámite, durante todo el año pasado las oficinas permanecieron cerradas.



Las guardias que permanecieron atendiendo a los campesinos, no pudieron atender a quienes requerían de un trámite, ocasionando un rezago que ahora apenas van a desahogar.



Si se quiere terminar con el rezago que hay en los municipios, los campesinos piden que los recorridos del módulo deben reactivarse cuanto antes.



Eso es por un lado, por el otro, la reactivación de las visitas tiene que hacerse porque la mayoría de los campesinos les urge poner los documentos a su nombre.