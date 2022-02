RECUPERAN CADÁVER EN CANAL CERCA DEL PUERTO DE ENTRADA DE CALEXICO

La Patrulla Fronteriza dio a conocer un incidente en el que un migrante mexicano murió ahogado en el canal Todo Americano, el 1 de febrero.

Ese día a las 3:17 de la tarde, un operador de cámara remoto de la Patrulla Fronteriza vio a tres personas cruzar la barrera fronteriza e ingresar al Canal Todo Americano, aproximadamente a dos décimas de milla al este del Puerto de Entrada Este de Calexico en Calexico.

Informó a un agente de la Patrulla Fronteriza que uno de los presuntos indocumentados salió del agua por el lado norte del canal, otro estaba parado en la orilla del lado sur del canal y el otro estaba en el agua en el centro del canal. 23 segundos después, el camarógrafo informó que el individuo en medio del canal no avanzaba y que no estaba seguro si estaba luchando. 15 segundos después, el individuo en el lado norte del canal huyó al llegar el agente de la Patrulla Fronteriza, que observó al individuo en medio del canal y notó que no parecía estar en peligro, por lo que procedió a aprehender al migrante que corría hacia el norte. Durante este tiempo, el individuo de la orilla sur del canal regresó a México.

Tras la aprehensión, y aproximadamente 55 segundos después de haber llegado a la zona, el agente de la Patrulla Fronteriza le preguntó al camarógrafo sobre el estado del hombre en medio del canal y le preguntó si seguía forcejeando. Después de hacer zoom a la imagen el operador de la cámara respondió dijo que el migrante en medio del canal parecía estar luchando por mantenerse a flote.

En cuestión de segundos, el agente de la Patrulla Fronteriza regresó a la orilla del canal para ayudar al migrante. Cuando llegó el agente de la Patrulla Fronteriza, le preguntó al migrante si necesitaba ayuda, a lo que el migrante respondió “sí”. Antes de que el agente de la Patrulla Fronteriza pudiera desplegar un dispositivo de rescate, el migrante se hundió bajo la superficie del agua. El agente de la Patrulla Fronteriza arrojó un dispositivo de flotación al área donde el migrante fue visto por última vez, pero el migrante nunca volvió a salir a la superficie.

Debido a las peligrosas condiciones planteadas por la corriente del canal, los esfuerzos de recuperación se retrasaron. En la mañana del 2 de febrero, los buzos de búsqueda, trauma y rescate de la Patrulla Fronteriza localizaron el cuerpo de un ciudadano mexicano adulto.

Este incidente está siendo revisado por la Oficina del Sheriff/Forense del Condado de Imperial y la OPR de CBP. También se notificó a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.