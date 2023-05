Refrendan defensa de “derechos” de indocumentados

“En caso de detención por cualquier autoridad, recuerda que tienes derecho a permanecer en silencio; si te piden que te identifiques, sólo debes dar tu nombre”, y recomiendan decirlo en inglés: “I want to remain silence”.

En el caso de que sea arrestado, el indocumentado tiene derecho a solicitar un abogado, indican autoridades mexicanas, y recomiendan decirlo también en inglés, recalcando, “di, I want to speak to a lawyer”.

Los mexicanos que ingresan indocumentadamente al país también pueden exigir realizar una llamada dentro de las primeras horas de arresto, a lo que les recomiendan decir en inglés “I want to make a call”.

