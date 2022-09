Republicanos de Yuma respaldan a Kari Lake.

*La candidata a la gubernatura de Arizona realizó una visita a la ciudad, en la que abrió una oficina de campaña en la calle Main, que comparte con el candidato al Senado estatal Gary Snyder.

Luz Pesqueira

YUMA, Arizona

Un importante apoyo de militantes y funcionarios electos del condado de Yuma del partido republicano recibió Kari Lake, candidata republicana por la gubernatura de Arizona.

Acompañaron a la candidata el supervisor Jonathan Lines, el alcalde de Yuma, el representante estatal Tim Dunn, Douglas Nicholls, el presidente de la Mesa Directiva del Distrito de Escuelas Preparatorias Yuma Union, Phil Townsend, y Robby Barkley, de Barkley Ag Enterprises.

En conferencia de prensa, Lake habló sobre seguridad fronteriza, el problema de escasez de agua y recortes del suministro a la industria agrícola y criticó a su oponente demócrata, Katie Hobbs por negarse a participar en un debate.

“Lucharé por cada gota de agua de Arizona”, dijo Lake tras asegurar que no hay grupos de agricultores ni expertos en agricultura aparte de Yuma, que entiendan cómo cultivar con la menor cantidad de agua. “Ellos ya han reducido el uso de agua todo lo posible”.

Expuso que es necesario analizar un mejor almacenamiento para ahorrar agua de los ríos, por lo que se tiene que pensar en tapar los canales para evitar la evaporación.

Indicó que ninguna idea es demasiado descabellada para no ser considerada y es necesario pensar en traer más recursos hídricos, ya sea canalizando agua desde la cuenca del río Mississippi, la cuenca del río Missouri o desalinizando el agua salobre que está bajo tierra.

Sobre la crisis en la frontera fronteriza expuso que desde el primer día de su gobierno emitirá una declaración de invasión para poner fin al flujo de solicitantes de asilo y al contrabando de fentanilo. “Me complace que el gobernador Ducey haya levantado una barrera. No es la barrera perfecta, pero una barrera es una barrera y está ayudando”.

En lo que a su oponente del Partido Demócrata, Lake señaló que no tiene ningún plan para lidiar con la crisis en la frontera, ni para evitar que el fentanilo siga entrando al país. “Está en contra de educar adecuadamente a nuestros hijos. No quiere que el dinero siga al estudiante, sino que se quede en las escuelas que fallan. Ya no estamos dispuestos a aceptar escuelas que fracasan”.

La criticó por negarse a compartir sus políticas para Arizona en un debate. “Ella se acobardó ante un debate. No respeta lo suficiente a la gente de Arizona como para sentarse conmigo en un escenario de debate y hablar sobre sus políticas”.