Retira Snyder iniciativa de desafuero contra miembros de la mesa directiva del Distrito de Gadsden

Luz Pesqueira

SAN LUIS, Arizona. –

El jueves 8 de julio, Gary Snyder retiró las solicitudes de desafuero en contra de Gloria Torres, Guillermina Fuentes y Rosa Varela, miembros de la mesa directiva del Distrito Escolar de Gadsden # 32.

Argumentó que lo hizo para proteger a las personas que firmaron la petición y para ahórrales dinero a los contribuyentes, ya que considera que serán destituidas por el sistema legal.

El presidente de la mesa directiva del Distrito Escolar de Gadsden, Luis Márquez, aplaudió que Snyder recapacitara. “Vio que esta acción no llevaba a nada bueno. Si la comunidad no quiere a alguno de los miembros de la mesa directiva, se debe decidir en las elecciones”.

Indicó que si hay un nuevo miembro en la mesa directiva, que sea para mejorar el desempeño del distrito escolar, no para criticar a la administración pasada. “Los miembros de la mesa directiva no recibimos pago por nuestros servicios, lo hacemos por nuestros niños. La mesa directiva no maneja dinero”.

Invito a quien desee conocer mas del Distrito Escolar de Gadsden, contactar con la administración.

Snyder hizo la petición de desafuero el 12 de marzo pasado en la oficina del superintendente de Escuelas del Condado de Yuma, Tom Tyree, motivado porque en su opinión la mesa directiva no está haciendo un buen trabajado, gastaron dinero en un retiro en la Isla Coronado, cuando debió usarse en la educación y señaló actos de nepotismo.

“Después de considerar la protección de las personas que firmaron y de tener acceso a información privilegiada, decidí retirar los paquetes y dejar que el sistema legal tome su curso de acción en lo que a los miembros de la junta directiva se refiere, quienes pronto serán legalmente destituidos”, dijo Snyder, quien expuso que el Procurador General combinado con el Sistema Legal se asegurará de que se haga justicia en lo que respecta a la educación y los niños.

Lo anterior en referencia al proceso legal que enfrenta Guillermina Fuentes por el cargo de abuso de votos, también conocido como “recolección de boletas”, mientras que Gloria Torres solo ha sido llamada a declarar.