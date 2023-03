San Luis en el mapa mundial

También hay otros sanluisinos que debemos destacar por su aportación en el plano internacional, es el catedrático e investigador de la Universidad Estatal de Sonora (UES) Unidad San Luis, el Dr. Ricardo Salomón, quien se hizo merecedor del Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation en su edición 2023, en la categoría “Personalidad Distinguida en el Campo de Innovación de la Palma Datilera y Agricultura”.

