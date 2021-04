SANLUISINOS TEMEN POR ALTO COBRO EN RECIBO DE LUZ

Residentes del municipio han prendido sus aires acondicionados debido a las inusualmente altas temperaturas que ha tenido el mes de abril.

María José Partida. ‘

A dos semanas de la aplicación del subsidio de luz, muchos sanluisinos se encuentran preocupados por el cargo que vendrá en su recibo de la CFE en este mes.

Esta preocupación latente se debe a que las últimas semanas se han sentido temperaturas de hasta 37 grados. Los sanluisinos no han podido soportar tal nivel de calor, poco común en estas fechas, y muchos han decidido encender su aire acondicionado

Mariana, una usuaria, comenta que se encuentra preocupada porque ha encendido varias veces su refrigeración “Ha sido tanto el calor algunas noches que si he dormido con la ‘refri’ prendida, solo espero que no me llegue mucho de luz y que baje un poco la temperatura para no tener que prenderla antes del subsidio” comentó.

San Luis Río Colorado es uno de los únicos municipios en Sonora que cuentan automáticamente con el subsidio de luz, ya que cada verano el poblado sufre temperaturas que rebasan los 47 grados.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador anunció en febrero que este año todo el estado de Sonora tendría subsidio de luz.

“Lo hemos hecho año con año y lo vamos a hacer para que se ayuden, se apoyen los consumidores de la energía eléctrica, por la situación tan especial que se padece en Sonora, por las altas temperaturas” aclaró el mandatario.

La gobernadora del estado, Claudia Pavlovich explicó que este convenio representa lo equivalente a un importe estimado en 601 millones 327 mil 179 pesos y, de ser aprobado, beneficiará la población de los 72 municipios a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de octubre del 2021, explicó la gobernadora.