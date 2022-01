EXPRESIONES

Raúl Berumen opina sobre las recientes declaraciones del alcalde de #SLRC en torno a la participación de los medios y redes sociales en la ola violenta.



Santos, intolerante

al periodismo libre



Por: Raúl Berumen

En relación a los recientes acontecimientos de inseguridad en San Luis Río Colorado, el alcalde expresó en un noticiero de radio que el trabajo que realizan los periodistas de exponer esos sucesos es una irresponsabilidad “que no mal informen a la ciudadanía, ahí sacan que pasó esto pero son totalmente mentiras, que se esperen a lo oficial, al comunicado que mandamos de Comunicación Social, porque se ha distorsionado todo esto”, dijo Santos González en una entrevista de radio.

No conforme con lo expresado en ese noticiero, también el Ayuntamiento emitió un boletín a través del cual el munícipe “hizo un llamado también a los medios de comunicación a ser empáticos y apegarse a la objetividad y ética profesional para evitar la desinformación”.

Pero Santos González debe entender que el periodismo debe ejercerse en plena libertad y no sujeto a un boletín oficial, es una profesión al servicio de los lectores no de los gobiernos en turno, su compromiso es con la sociedad y no con las prebendas.

La labor del periodista es ofrecer información de interés público, relatar lo que acontece en nuestras comunidades, mostrar lo que es significativo para la sociedad, y eso incluye cuestionar a los gobernantes.

Santos González debe entender también que el verdadero periodista investiga y muestra a la comunidad lo que otros no quieren que se conozca, que se analice y se exponga. Por eso el periodismo es incómodo para personajes como el presidente municipal de nuestra ciudad.

En la radio, el alcalde llamó irresponsables a los medios que lo cuestionan, dijo que era una burla su labor periodística, pero el presidente municipal debe ser consciente que ese lenguaje contra la prensa hace daño a la libertad de expresión y podría motivar actos de violencia contra reporteros.

También “invitó” a los medios a no mal informar y esperarse al boletín oficial, pero no, Santos González debe entender que el verdadero periodismo no se conforma con el discurso oficial, porque al final no sería periodismo sino simple propaganda que promueve el oficialismo.

Los medios no han mentido ni distorsionado como dice el presidente, tampoco mal informan ni exageran, los números de muertes violentas ahí están, son 67 en el actual gobierno y 299 en la pasada administración, ambas gobernadas por Santos González Yescas.

Diarionoticiasslrc

*El autor es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y director del portal de noticias VOCES

SLRC

EnLaOpinion