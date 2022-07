«SENTIMOS CORAJE … MUCHO CORAJE»

La comunidad católica de San Luis Río Colorado se siente consternada por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, en Chihuahua, y se sumará a la jornada de oración que se desarrollará este domingo y durante todo el mes de julio.

La muerte de dos sacerdotes jesuitas ha causado un gran dolor en la comunidad católica

de San Luis y de todo México. Así lo consideró el sacerdote Ramón Tapia Tapia, vicario episcopal de la zona del desierto de la diócesis de Mexicali y párroco de la Inmaculada.

«Coraje, coraje de ver un discurso no justo de las autoridades, en caso del presidente, mucho coraje. ¿por qué?, porque en vez de decir ‘saben qué’, vamos a meternos a esas comunidades y vamos a trabajar fuertemente en esos espacios donde está fuertemente (el crimen organizado)», dijo.

Reclamó que el gobierno mexicano debe de encontrar la estrategia más adecuada para implementarla en los lugares más conflictivos de México. «Eso quisiera uno ver y, al contrario, hay otros desfases, otras líneas que, luego se diseminan y, al final, queda en nada», agregó.

«Yo, cuando escucho al presidente, no tengo nada contra él, pero, sí me da sentimiento y coraje de decir cómo no es posible que manden un investigador, lo metan, y vea quienes están metiéndose ahí… pero no escucho nada de eso «, lamentó.

EL DISCURSO

PRESIDENCIAL

El Padre Ramón consideró que la forma en el presidente de México ha manejado su discurso no es la más adecuada, divide, en lugar de sumar. «Simplemente, el cambiar el discurso a la conveniencia, eso hace que el discurso del presidente sea el bueno y el discurso de la iglesia sea por otro rumbo», señaló.

«Estar en sintonía es responder a lo que el pueblo, los sacerdotes están con el pueblo, caminan con el pueblo. Saben sus realidades, sus etapas que van viviendo, saben de la violencia. Una cosa es que el Presidente de la República asuma esas voces y diga ‘la estrategia que estamos haciendo no es la adecuada, vamos a darle un giro’, y no echarle la culpa al pasado, no echarle la culpa a los que antes pasaron», consideró.

RECONOCE CULPAS

DE LA IGLESIA

El Padre Ramón señaló que los fieles católicos han señalado bien claro la necesidad de una mayor presencia de la iglesia en los niveles más vulnerables para lograr una comunión con esas realidades.

«La pobreza, la falta de seguridad, la disfunción familiar, la atención de los hijos, la iglesia que tiene que ser más atenta a las realidades y no tiene que quedarse en su comodidad, en sus templos, sino, salir a tocar puertas, a ser más anunciadora del mensaje evangélico», consideró.

«Ha faltado asumir nuestra realidad como sacerdotes, como comunidad en las parroquias, como agentes de pastoral, ha faltado. Ha faltado acordarnos de que en las misas hay que orar constantemente por la paz. De hecho, en la misma liturgia se habla de la paz, pero, que lo pudiéramos hacer de una manera más específica con una oración por la paz, que estábamos haciendo tiempo atrás…ha hecho falta una línea más específica, tanto de la oración como de hablar de lo que vive México», agregó.

TRABAJO

COORDINADO

El presbítero consideró que mientras que los sacerdotes y fieles católicos oran por que los políticos y gobernantes consigan llevar a nuestro país a una mejor situación, el presidente de México, expresa un discurso de división y odio.

Consideró que el gobierno mexicano debería de tener una mejor relación con la iglesia. «Sí, pero cuando hay voluntad. Si alguien toca la puerta y hay voluntad, abre. Si no, no abre y el diálogo se queda truncado.

Señaló que el trabajo social de la iglesia tiene un caminar milenario, «porque todos los documentos de la doctrina social de la iglesia tienen un bagaje bastante amplio en este contexto de la paz y la justicia», dijo el padre Ramón Tapia, de la parroquia Inmaculada, quien agregó que miles de católicos de esta ciudad se unirán a la jornada de oración por la paz convocada a celebrarse en todo el país.