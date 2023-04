Ser agradecidos nos cambia

Nos encontramos que ante el milagro, por extraño que parezca, no es bien recibido por algunas personas. En primer lugar, están los discípulos, que ante el ciego se preguntan si fue su culpa o la de sus padres, buscan un culpable. Podemos también buscar a quien culpar, en vez de sentirnos involucrados ante un problema. Después, curado el ciego, unos se muestran escépticos, otros temen a las autoridades, otros no lo aceptan por prejuicio contra Jesús o porque no quieren cambiar, ni aceptar la verdad. El único que reacciona bien es el ciego que está feliz de ver.