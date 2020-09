SERÍA UN PRIVILEGIO SER EL PRIMER ALCALDE REELECTO

Santos González habla del panorama electoral 2021, asegura que Alfonso Durazo es la mejor opción para abanderar a Morena como candidato a gobernador.

Gerardo Ibarra

San Luis R.C. Son.

En la víspera de la contienda electoral 2021, el presidente municipal de San Luis Rio Colorado, se identifica como un activo importante para que su partido (Morena) lo considere como una opción para la reelección.

Entrevistado en su casa por medio de videollamada, Santos González Yescas aceptó hablar del panorama electoral 2021, a pesar dijo, de que sus adversarios podrían atacarlo políticamente.

En principio, el alcalde se resistía a responder preguntas electoreras, pero a insistencia de los periodistas, cedió a responder algunas.

¿Cómo no pensar en la reelección, si está en boca de todos?

“Como decía un amigo y ex alcalde de Navojoa, Guadalupe Curiel, ¿si la gente se encapricha que le vamos a hacer?…

La verdad de las cosas es que vamos a ver qué es lo que sucede, para mí sería un gran privilegio ser el primer presidente municipal reelecto, pero puedes pasar muchas situaciones.

Recuerden que en política no nos mandamos solos, nosotros tenemos que seguir la línea de la 4T. (Cuarta transformación).

Claro que soy un activo importante para mi partido porque hemos hecho el trabajo, junto con todos mis funcionarios, pues si no tuviera funcionarios tan capaces tendríamos serios problemas, por fortuna vamos bien”.

¿Qué es más difícil, lidiar con los enemigos de adentro o de fuera?

“Si a mí me preguntan que ha sido lo más difícil en mi gestión como presidente municipal, les diría que la clase política de San Luis entienda que mi gobierno es de cero corrupción, además del fuego amigo, y luego te das cuenta que tus amigos se convierten en enemigos apostándole a que no tenga capacidad para gobernar.

Y todavía me dicen, oye es que estás haciendo un mal gobierno, ¿pero cómo? si la gente está diciendo lo contrario. Es lo más difícil que he pasado como alcalde.

Yo se los digo con el corazón, soy un político bien intencionado, para que las cosas salgan bien en nuestro municipio, así seguiré conduciéndome”.

Vive Morenaseria crisis como partido, ¿qué piensas tú?

“El problema como partido no solo es Sonora sino en todo el país, hemos sido muy incluyentes, y eso nos ha afectado, aparte el presidente (López Obrador) no manda en el partido como él mismo lo ha dicho; muchos andan descarriados.

Pero yo en lo personal veo a un Morena bien posicionado en el noroeste del país, en Sonora y Baja California, así lo dicen las encuestas.

Aquí trabajamos para la gente más vulnerable, eso es una gran fuerza para el partido, vemos a un presidente bien amado, en todo México, y resulta el principal activo del partido”.

¿Las condiciones electorales serán distintas este 2021?

“Yo sé que ganamos –todos- por el arrastre, el tsunami de Él (López Obrador) en el 2018, y en el 2021 también se verá algo similar. La gente lo que está viendo es que nosotros como presidentes municipales, como diputados locales y federales es totalmente diferente. Vamos a solucionar las diferencias que existen.

Tal vez como presidentes municipales, algunos no hemos cumplido con las expectativas de los mismos ciudadanos”.

¿Qué alcaldes no han hecho la tarea?

“Como presidentes municipales queremos hacer lo mejor, hay muchas circunstancias, hay mucha perversidad, y al final del día, la gente es quien va tomar su decisión”.

¿Qué papel juega Baldenebro, Montes Piña y Petra Santos?

“Tenemos diferencias políticas pero yo los respeto mucho, y se los digo de frente, nunca con chismes ni intrigas, eso no le gusta a Santos González y seguirérespetándolos independientemente de lo que suceda. No coincidimos en esto (política), pero hay un momento en que tenemos que ponernos de acuerdo”.

¿A quién apoyarás para candidato a gobernador, Durazo, Ana Guevara o Petra?

“Yo estoy con Alfonso Durazo, es mi gallo y mi aliado a la gubernatura del estado, somos de Morena, trabajaremos para su candidatura en los próximos meses, y lo haremos con mucho gusto porque es una opción real, una persona muy capacitada; de muy buenas intenciones, yo sé que a Sonora le iría muy bien con el Dr. Durazo.

En la próxima campaña ese es nuestro compromiso porque sabemos que es la mejor opción para nuestro partido Morena”.

¿Y si le toca a una mujer, cuál es tu opción?

“Ya no estamos en la condición del 2018, algo tan importante como una gubernatura, aquí el candidato será el mejor posicionado, así va ser. Todas las posiciones así serán, si no hay un consenso dentro de la coalición, no conviene un pleito de esa naturaleza. Vamos por la joya de la corona con el Dr. Durazo.

Aunque en política nada es definitivo, pero yo pienso que el Dr. Durazo es quien lleva la mayor ventaja que otros aspirantes a ser candidatos de Morena, yo pienso que será casi irreversible que Durazo sea el candidato por Morena o por una coalición”.

*La entrevista fue realizada: Con la participación de los periodistas Gilberto Armenta, Connie Peraza, Gustavo Valenzuela, Arturo Salcido y Gerardo Ibarra.