Sicilia, borrado de un plumazo

Porque donde hay coacción, no hay libertad,

y donde no hay libertad, no existe justicia tampoco.

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en Cuernavaca, Morelos, un hijo de Sicilia y otros 4 jóvenes fueron asesinados por el crimen organizado tras estar conviviendo en un bar de mala muerte, de donde fueron privados de su vida. En 2019 con motivo del crimen de 6 niños y 3 mujeres (sus madres) en La Morita, Bavispe, Sonora; Javier Sicilia solidario con la familia Le Barón, fueron despreciados y no les quizo ni quiere recibir el presidente de México.

Experto en hermenéutica el Dr. Jesús Herrera, conviene en decir pues que el César no es Dios.

¿Usted que cree? ¿Que los presidentes o los gobernadores o políticos son Dios? No hombre, en paz descanse, pero Dios nunca muere, y acaba de morir el bonachón de el gobernador poblano Miguel Barboza, y para salvarlo le llevaban en el helicóptero Rafael Moreno Valle, otro político que se supone murió con su esposa Ericka Alonso, Gobernadora de Puebla de los Angeles.

