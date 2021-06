SIN FECHA PARA REABRIR CRUCES NO ESENCIALES

Las autoridades de los Estados Unidos todavía no consideran seguro el cruce terrestre de turistas hacia los Estados Unidos

Luz Pesqueira

SAN LUIS, R.C., Sonora

Hasta este miércoles, autoridades de Estados Unidos no han definido una fecha para la reapertura de los cruces no esenciales hacia los Estados Unidos.

Aunque el supervisor del Condado de Yuma, Martin Porchas señaló la posibilidad de que la frontera reabriera en las próximas semanas; no la mencionó como una fecha definitiva.



Por su parte el alcalde de San Luis, Arizona, Gerardo Sánchez, declaró que hasta el momento los funcionarios del Puerto de Entrada de San Luis, no han recibido instrucciones en ese sentido…”Hablé con el director del Puerto de Entrada, John Schwamm y este a su vez se comunicó con sus superiores en Washington D.C.”.



El alcalde indicó que los superiores del Schwamm habían señalado que no hay nada para la reapertura.



Los gobiernos de Estados Unidos y México están negociando la apertura de la frontera a cruces no esenciales, luego de 15 meses de haber restringido el paso a turistas en las fronteras terrestres. El alto a los cruces no esenciales se impuso el 21 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19.



México propuso a Estados Unidos un plan para reabrir de manera gradual con base en la vacunación a mayores de 18 años en los municipios fronterizos, estrategia de vacunación masiva para alcanzar la normalidad lo más pronto posible, de acuerdo a declaración del canciller Marcelo Ebrard, tras reunirse con el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, en Ciudad de México.



“Nuestras comunidades representan arterias clave para la economía nacional a través de los puertos de entrada terrestres que nos conectan con nuestras ciudades hermanas mexicanas. Estos puertos procesan cientos de miles de millones de dólares en comercio y comercio anualmente. También actúan como conectores vitales que permiten a los residentes regionales visitar a la familia, ir a la escuela, comprar y hacer mucho más en las ciudades de los demás”, escribieron, el pasado mes de mayo, al presidente Joe Biden, un grupo bipartidista de miembros de la Delegación del Congreso de la Frontera México-Estados Unidos, liderados por el los congresistas Raúl M. Grijalva y Verónica Escobar de Texas.