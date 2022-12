“Tengan cuidado, no tendrán nada seguro”, advierte López Obrador a quienes busquen irse de Morena al bloque opositor

Por latinus.us

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los morenistas tener cuidado si quieren salirse del parido para unirse al bloque conservador, ya qué, dijo, ellos no pueden asegurarles nada y no tienen el apoyo del pueblo.

“No (hay ruptura), eso quieren nuestros adversarios. Hasta en el caso de que alguien dijera me voy, no pasa nada, porque hasta para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa y si no hay elementos, no hay pruebas y solo es porque yo quería y como yo soy muy importante, pues me voy, además porque me están tirando un lazo del bloque conservador”, dijo este martes el mandatario.

“Yo les diría a los que podrían tomar ese camino que tengan cuidado, porque qué les pueden asegurar los del bloque conservador, si ahí hay anarquía política, no tienen ni programa, ni dirigente. No tienen lo principal, no tienen pueblo”, aseguró el presidente.

López Obrador cuestionó el método del bloque opositor para elegir a su candidato por la presidencia del 2024.

“¿Cómo van a elegir al candidato del grupo conservador, van a hacer encuesta o van a convocar a un supremo elector? Eso lo tienen que resolver porque no va a ser fácil, hay como 50, pero en realidad no son tantos”, cuestionó López Obrador.

Las declaraciones de López Obrador se dan en medio de los cambios que legisladores han hecho a su plan B electoral, el cual se discutirá este martes en el pleno del Senado.

También, en medio de declaraciones de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, en las que no descarta salirse de Morena para buscar unirse a otra fuerza política que pueda darle la candidatura a la presidencia.