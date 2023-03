Testimonio de fe con viacrucis de jóvenes católicos

Un personaje importante también lo es el Centurión, representado por décima primera ocasión por Sebastián Marrufo, de 46 años, quien dijo que “esto me ha permitido ser más humano, más consciente de las cosas, más amigable en mi trabajo, donde me respetan y saben que esto lo hago por fe; es algo muy bonito porque aunque se me cierra la garganta al final me llena de satisfacción”.