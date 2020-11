Ya nadie se acuerda de Blockbuster. Ahora todos hablan de Netflix y de Prime, Disney Plus o HBO.

TODOS CONTRA NETFLIX

Agencias

MADRID, ESPAÑA.-

Esta forma de ver la televisión supone ya un 25% del mercado televisivo, tras captar a cerca de 900 millones de usuarios, según el último informe de audiencias de la compañía de medición y análisis de datos Nielsen Holdings. El objetivo sigue siendo batir el fuerte liderazgo de Netflix

La pandemia ha sido clave para lograr estas cifras, sostiene el economista y profesor de Deusto Business School, Mario Cantalapiedra.

“El confinamiento ha ayudado a que la gente conecte más con las plataformas que han encontrado una oportunidad de crecimiento con la pandemia”.

Nielsen Holdings da datos que dimensionan esa explosión: el gasto en productos tecnológicos (aparatos y servicios, como el streaming) ahora ocupa el tercer lugar en los hogares, aumentando un 44% en comparación con los gastos tecnológicos previos a la pandemia.

En el mercado de la nueva televisión hay muchos competidores, pero la mayor parte de la tarta se reparte entre cinco: Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, Apple TV.

Netflix es el líder con 183 millones de suscriptores en todo el mundo en el primer cuatrimestre del año. Le sigue la plataforma de Amazon, Prime, con 150 millones de suscriptores.

HBO se posiciona en el tercer puesto, con 140 millones de usuarios. Otras como Disney Plus y Apple TV —que han sido de las últimas en unirse a la carrera— suman 50 y 33 millones de suscriptores, respectivamente.

MÁS ALLÁ DE NETFLIX

Las distancias del pelotón con la cabeza se estrechan. Netflix se mantiene en los primeros lugares de audiencias porque cuenta con una excelente experiencia de usuario, actualiza su contenido constantemente y porque su aplicación funciona sin problemas, cosa que no necesariamente se da en otras plataformas.

Ha fijado un estándar y, por ser pionera, ha partido con una ventaja competitiva. “Pero es prescindible porque ahora hay mucha competencia”, sugiere Elena Neira, investigadora especializada en nuevos modelos de distribución audiovisual y autora de Streaming Wars, que explica el fenómeno de la nueva televisión.

En el streaming, las cifras no son excluyentes. Así, los 183 millones de suscriptores de Netflix no son necesariamente exclusivos de esa plataforma, por lo que no es raro que, por ejemplo, también consuman Prime.

“Este mercado no funciona como una competencia directa, sino más bien como un conjunto de plataformas que se complementan”, explica Neira.

DISNEY +

“Disney Plus se lo comerá todo”, asegura Nicolás Grijalba, profesor de Historia de Cine y director del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nebrija.

La compañía se ha abierto un hueco en el mercado a pesar de haber sido uno de los últimos en salir al mercado (lo hizo en noviembre de 2019, junto con Apple TV) y no ha defraudado.

Grijalba destaca el reciente giro estratégico de la compañía, que anunció una reorganización de sus contenidos y servicios para favorecer el mercado del streaming y dejar a un lado las salas de cine.

“Supondrá un importante cambio en la manera de relacionarnos con el cine, o con ese universo denso y atractivo llamado audiovisual”.

Disney Plus, además, cuenta con dos ventajas: el prestigio de la marca y un amplio catálogo audiovisual para todos los públicos: desde Star Wars y Marvel hasta Cenicienta.

