Tony Reyes Gestiona Fondo para Refugio de Víctimas de Violencia

La asignación directa de fondos permitió a la organización no lucrativa proceder sin tener que competir por ellos. Sin embargo, enfrentaron contratiempos que hicieron pensar a la administración del condado que no podrían cumplir con los requisitos a tiempo. Se plantearon dos alternativas: cancelar la asignación o reducirla a 250 mil dólares. «El condado no puede comprometer dinero y no asignarlo a algo en progreso, porque se tiene que devolver al gobierno», aclaró Reyes. «Les pedí que les dieran una oportunidad, y la junta asignó los 500 mil dólares sin problemas de tiempo».