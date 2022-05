TRABAJA EL CONDADO POR LA SEGURIDAD

Retoma Departamento de Salud clases de asientos para bebés en persona

Redacción

YUMA, Arizona

A partir de mayo, el Departamento de Salud del Condado de Yuma impartirá nuevamente en persona las clases de asientos de seguridad para bebés; mismas que por las condiciones sanitarias, se ofrecían de manera virtual, informó Ryan Butcher, coordinador de comunicación y enlace comunitario de la institución.

Indicó que el viernes 13 de mayo se llevarán a cabo las primeras clases presenciales, con un horario de 8:30 am a 10:30 am, en inglés y de 10:30 am a 12:30 pm, en español; teniendo como sede el auditorio del Departamento de Salud, que se ubica en el 2200 W. 28th St., en Yuma, Arizona.

Señaló que, a través de estas clases gratuitas, los padres de familia o tutores aprenderán como instalar correctamente los asientos, a fin de evitar daños a los menores al viajar en automóvil; además aquellos participantes que cuenten con algún tipo de asistencia (WIC, AHCCC o estampillas para comida) recibirán una silla sin costo.

Sobre esto, agregó, que cualquier persona puede inscribirse a las clases con fines educativos, aunque la entrega del asiento se reserva para quienes tengan apoyos sociales como los ya mencionados, siendo necesario presentar el documento o el número de identificación de este.

En promedio, dijo, mueren al año doce mil 175 niños entre 0 y 19 años en los Estados Unidos, por causas no intencionales; ubicándose los accidentes automovilísticos como una de las principales causas de muertes involuntarias, y “es por eso que en el Departamento de Salud trabajamos, junto con los padres, para mantener a salvo a nuestros niños”.

RECUADRO

MALOS NÚMEROS

Las estadísticas nacionales indican que solo dos de cada diez personas están usando correctamente la silla de seguridad para niños y en promedio 32 menores de edad pierden la vida en Arizona, anualmente.

Ryan Butcher anotó que las clases se realizan dos viernes cada mes, con grupos de diez personas y para inscribirse o solicitar una inspección, para saber si ha colocado correctamente el asiento, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes al teléfono (928) 317-4550.