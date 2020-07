TRANSCURRE MEDIO AÑO Y SE DESCONOCEN LAS REGLAS

Se perderán los posibles apoyos que venían en este año

Cuando han transcurrido los primeros seis meses del presente año, la pandemia que se esta viviendo no ha permitido celebrar la Asamblea Distrital para dar a conocer los programas y apoyos que contienen las reglas de operación en este año agrícola.

Aunque han trascendido los programas que se contemplan en el documento – reglas de operación-, a ciencia cierta se desconocen, representando esto la frustración de los productores que tenían planeado solicitar los apoyos de tipo agrícola, ganaderos, etc.

Aunque han pasado seis meses, todavía los campesinos están esperanzados en que la pandemia transcurra y pueda celebrarse las asambleas Municipal y la Distrital, a fin de que el campesinado conozca los apoyos y lo que puede aprovechar en este mismo año.

La ayuda que viene en las presentes reglas, los productores la ven como de mucha utilidad, porque representa crecimiento en la compra de implementos agrícolas o construcción de corrales, en el caso de los ganaderos.

En caso de que no se aprovechen los programas y apoyos, representara una significativa perdida para los productores que han venido cambiando sus implementos, o ampliando y mejorando los corrales para su ganado.

No pocos campesinos han venido aprovechando cada año los programas de apoyo con el fin de cambiar sus implementos, lo cual en este año todo indica que no sucederá por no darse a conocer las reglas de operación.

Por lo anterior y para que los apoyos no se desaprovechen, los aspirantes a solicitar los apoyos aconsejaron buscar formas para que la ayuda pueda bajarse y los recursos no se devuelvan a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.