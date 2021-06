TRIGUEROS Y AGROVISIÓN SIGUEN SIN ACUERDOS

Hoy decidirán acciones a tomar los productores de trigo

Pedro Márquez

Tomando en cuenta que solo promesas recibieron los productores de trigo de parte de la gerencia de la empresa Agrovisión, este día los trigueros se reunirán y ahí tomarán las acciones que deberán ejercer en forma de presión para alcanzar un precio justo en la tonelada del rubio cereal.



Después del fallido encuentro de los productores con el representante de la empresa compradora, Ing. Pedro Almanza, Guadalupe Cervantes Leal, como parte de la Comisión de trigueros, declaró que no hubo acuerdo y volvió a repetir que los campesinos están solos porque el gobierno no solo no los ayuda, sino que hasta desapareció a la mediadora, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria –ASERCA-



Telefónicamente, indicó que los centros de acopio no quieren acceder porque no tienen la presión del gobierno como antes, lo que permite entender que los tres años venideros serán todavía peor.



“Creo que tienen mucha razón los separatistas de las entidades del norte que critican al actual Gobierno por la falta de apoyo”, dijo.



Por la postura inflexible de los compradores y el abandono del gobierno, para el ejidatario de La Grullita, la única salida que tienen los trigueros, es la unificación y la lucha por ganar el objetivo.



Asegura que aunque el valle de San Luis es pequeño, sí cuenta y, si se dejara de sembrar se incrementaría el tonelaje de importación que ya esta permitiendo el gobierno por la falta de producción nacional, dijo el miembro de la comisión formada por el presidente del concejo municipal triguero, Ing. Ricardo Martínez, y también por el Ing. José Manuel Martínez, entre otros.



En las negociaciones, Pedro Almanza se manejó como un “tigre boca arriba, pues siempre estuvo lanzando zarpazos, mordidas, arañones, y mentiras, nunca mostró disposición de arreglar el problema satisfactoriamente”, cito.



Por este fracasado intento, el líder aconseja la creación de una unión fuerte de todos los trigueros, y la primera muestra que deben dar los compañeros, es la asistencia a la reunión de hoy a las diez de la mañana en el salón de la Pequeña Propiedad para tomar ahí los acuerdos que habrán de ejecutarse.