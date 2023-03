Un ajo para vencer

Se cuenta de un niño de unos siete años que era bajo de estatura y no le gustaba comer. Un día que su tío fue a comer a su casa, le dio varias razones sin tener éxito, no comía su sobrino. Al final le dijo: “Ahora me explico por qué no creces. ¿Cómo vas a crecer si no comes? Yo comí mucho y por eso crecí tanto”. El pequeño le contestó convencido: “Pues ayer comí todo y no crecí nada”.