URGE MARTÍN ORTEGA A ENFRENTAR INSEGURIDAD EN SLRC

Destaca el regidor panista el significativo aumento de accidentes fatales en la ciudad

Eloy Herrera. –

Con publicaciones en redes sociales y recomendaciones del presidente municipal, Santos González, no se va a resolver el serio problema de seguridad pública que padece San Luis Río Colorado, consideró el regidor Martín Ortega Vélez.



Se va a solucionar, dijo, cuando el gobierno municipal se decida a aplicar la ley, cuando se aplique el reglamento de Policía y Buen Gobierno.



“No puedes, con buenos deseos bajar los índices delictivos”, expresó, para luego señalar la necesidad de que el gobierno municipal aplique la ley. De esa forma es como se enfrenta el problema de seguridad pública en la ciudad.



“No puedes decir, con buena voluntad, ‘señores, por favor, díganle a sus hijos que no manejen recio’, o ‘saben qué, señores, no les presten los carros’, claro que se los van a prestar. Se trata de aplicar la ley”, dijo. “Para eso existen las leyes, para aplicarlas, no para preguntar a ver si las puedo aplicar, no señor”.



La falta de filtros, de operativos radar, para el control de velocidad, y del cumplimiento de placas oficiales serían algunas de las causas por las que la inseguridad en la ciudad ha registrado un aumento importante.



“Hay un problema en la cuestión de tránsito, en la cuestión de la gente. La gente, la verdad, no tiene conciencia. Todo el tiempo han ayudado los filtros, pones un filtro en donde, más o menos, la estadística te dice dónde se ocupan más. Pones filtros y cuánta gente con aliento alcohólico cuanta gente con problemas cae”, expresó.



Destacó que la falta de filtros en diversos sectores de la ciudad permite a los delincuentes moverse a su antojo sin ser identificados por las corporaciones de seguridad. “No estás inventando el hilo negro, eso ya ha funcionado muy bien”, dijo.



Ortega Vélez señaló que él ya ha planteado en sesiones anteriores de la Comisión de Seguridad Pública del cabildo sanluisino la necesidad de instalar filtros para hacer frente al problema de seguridad que sufre San Luis.



“Hay mucho accidente, mucho accidente, pero, aparte, también en los filtros caía la gente que venía de robarse esto, de robarse lo otro. De que funcionaban, funcionaban muy bien”, enfatizó el regidor por el Partido Acción Nacional.



Señaló que la autoridad se engaña a sí misma cuando asegura que los delitos patrimoniales han bajado de manera importante. “¡Pues claro!, porque todo mundo ha estado encerrado en su casa”, dijo.



El ejercicio del poder desgasta a una administración. Lamentó que el actual gobierno decida hacer recomendaciones en lugar de enfrentar el problema de inseguridad que vive la ciudad.



“¿Por qué poner el filtro?, porque ahí va a caer una persona, porque ahí va una persona hasta el gorro, con no sé cuantos grados de alcohol, que, afortunadamente se le detuvo, o, a lo mejor ser flexible y mandarlo a su casa, pero, se tiene que aplicar la ley, para eso existen las leyes y reglamentos para aplicarlos“, insistió.