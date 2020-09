VEN CON PREOCUPACIÓN EL INFORME DE GOBIERNO

Empresarios sanluisinos consideran que el presidente de México no alcanza a entender claramente la magnitud de la crisis que el país tiene enfrente

Eloy Herrera

SAN LUIS RÍO COLORADO.-

Los empresarios de la ciudad lamentan que el gobierno mexicano se dicen preocupados sobre los pobres resultados que el gobierno mexicano ha conseguido en el segundo año de su gestión.

Así lo expresó Francisco Ochoa, conocido empresario de la localidad.

“Vemos con preocupación que el presidente de México no le da la importancia necesaria a la economía y no alcanza a entender claramente la magnitud de la crisis que el país tiene enfrente; no ve como una crisis en lo que está la economía”, expresó.

Lamentó que López Obrador, en su segundo informe de gobierno no haya presentado un plan estratégico que marque el rumbo de nuestro país hacia la recuperación económica.

“No vemos ninguna propuesta para la recuperación económica y eso me preocupa mucho; en cuanto a lo demás, son cosas que dice todos los días”, agregó el comerciante.

Ochoa Montaño señaló que el pobre desempeño del gobierno mexicano ha provocado que, desde el inicio del pasado 2019, haya llevado a una contracción económica en cada uno de los pasados trimestres, lo que ha provocado que México se encuentre en una recesión económica desde antes de la pandemia.

CORREGIR EL RUMBO

Benito Basilio, presidente de la Canacintra en esta ciudad, señaló que ve complicado que el gobierno mexicano vaya a desarrollar acciones que le permitan corregir el rumbo que ha marcado en sus dos primeros años de ejercicio.

“Realmente el revertir el panorama va a ser muy difícil, se piensa que habrá que apretarse más el cinturón, pero no está llegando inversión, ni nacional, ni internacional.

Dicho problema nos afecta a todos por igual; no creo que esto vaya a pasar pronto”, expresó el empresario.