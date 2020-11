Videgaray usó dinero público para ir por la Presidencia

VIDEGARAY IBA POR PRESIDENCIA: LOZOYA

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.-

Desde el gobierno, Luis Videgaray maquinaba para conseguir la candidatura del PRI y suceder a Enrique Peña Nieto en la Presidencia, según aseguró el ex director de Pemex Emilio Lozoya en su ampliación de declaración ministerial.

Para conseguir la nominación, el también ex canciller no reparó en gastos y contrató, con recursos públicos, al prestigiado consultor italiano Peter Schechter para posicionar su imagen.

Schechter trabajó como asesor en la campaña presidencial de Peña, por instrucción de Videgaray: “Una vez que entró en funciones el nuevo gobierno, Videgaray me volvió a pedir la contratación de Schechter para reanudar una asesoría personal sobre sus posibilidades para ser el siguiente candidato a la Presidencia.

“Mi respuesta fue que no era posible, ya que las actividades de Schechter no eran compatibles con las de Pemex; sin embargo, tengo conocimiento que Videgaray sí lo contrató, porque Schechter me informaba cuando venía a México y me relató su relación contractual.

“Schechter me comentaba que trabajaba intensamente con Videgaray en relación con las líneas de corte político y estrategias para posicionarlo de cara a su futura candidatura y, al mismo tiempo, elevar la imagen de México en el extranjero”, abundó.

En su ampliación del 8 de octubre, Lozoya asegura que Schechter era el “asesor electoral personal” de Videgaray, con quien se reunía mensualmente en CdMx.

“La relación de Videgaray y Schechter la conozco debido a que el mismo Luis Videgaray Caso me llamaba o enviaba mensajes de texto al concluir esas reuniones, indicándome los acuerdos a los que llegaban”, explicó el ex funcionario ante el MP.

Funcionarios de la cancillería detallaron que Schechter fue el vínculo de Videgaray con Jared Kushner, yerno del presidente de EU, Donald Trump.

