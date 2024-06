Virtudes y vicios (22) “Nada te turbe”

Junto con la esperanza, dice el Papa Francisco, va unida la paciencia, dos virtudes que necesita el mundo de hoy, que se caracteriza por buscar la rapidez, por exigir respuestas prontas. Es natural querer que las cosas salgan bien: que los hijos sean responsables, que un negocio produzca frutos, la realización de un proyecto, adelgazar unos kilos, etc. Pero a veces queremos los resultados de un día para otro y al no obtenerlos nos desesperamos. Pero la naturaleza nos enseña a saber esperar: pensemos cuánto tarda un manzano, desde que se sembró, en darnos ricas manzanas. Son varios años. No podemos acelerar las semillas para que crezcan muy rápido: todo tiene su ciclo.

