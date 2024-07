Virtudes y vicios Lo más hermoso

Aunque sus padres eran bautistas, Abraham declaró: “Sentí un fuerte llamado a ser católico y me uní a la Iglesia Católica… Desde que murió mi madre siendo niño, la Virgen se convirtió en mi mamá. Siempre llevo conmigo el rosario y una imagen de la Virgen en cada expedición”. Su sueño era escalar el Everest y nunca perdió la esperanza de lograrlo, a pesar de muchas dificultades, no solo por el entrenamiento físico, sino porque no podía costear la expedición. Se preparó cuatro años y superó las dificultades. Debido a las inclemencias meteorológicas, la mayoría de alpinistas no continuaron e incluso el guía del grupo lo consideraba muy peligroso. Abraham sabía que otro viaje sería imposible. Rezó el Rosario y leyó la Biblia. El clima mejoró y llegaron a la cima en la fiesta de la Visitación de María. Dio gracias a Dios prometiendo entregar su vida al Señor. Abraham está feliz de haber realizado su sueño, pero dice querer alcanzar una montaña más difícil de escalar: la santidad.