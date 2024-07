Virtudes y vicios; Un amor que va más allá

San Pablo menciona la prioridad entre las virtudes: “En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor” (1 Co 13,13). Estas palabras las dirigía a personas que no eran muy distintas a las de ahora: había divisiones internas, quienes pretenden tener siempre la razón y no escuchan a los demás considerándolos inferiores; no obstante, estaban convencidos de que eran buenas personas. Hoy en día, dice el Papa, el amor está en boca de muchos, de «influencers», y en los estribillos de muchas canciones, sin saber muchas veces lo que es un amor pleno. A san Pablo le preocupaba que estuvieran tan confusos los corintios —como hoy también los hay—y que, no conocieran la caridad teologal, la que viene solo de Dios.