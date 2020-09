Movilidad en centros recreativos y de eventos sociales, muestran la insensatez de la gente ante una pandemia mortal.

VOLVEREMOS A ROJO SI DEJAMOS DE CUIDARNOS: SALUD SONORA

Eloy Herrera

SAN LUIS RÍO COLORADO.-

Al salir de casa no debemos olvidar las medidas de higiene y seguir actuando como si el semáforo epidemiológico estuviera en rojo.

Ya que las únicas medidas para hacer frente al COVID-19 son el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y el lavado de manos, destacó Enrique Clausen Iberri.

Tras informarse de nuevos casos y muertes por COVID-19 en Sonora, el secretario de Salud mencionó que diariamente se reciben reportes.

En su mayoria, los reportes son de centros recreativos llenos, festejos en oficinas, celebraciones con grandes aforos de personas y con presencia de adultos mayores.

Algunas escuelas privadas están trabajando con niños y jovencitos, todo esto sin acatar las recomendaciones sanitarias.

Siempre se los he dicho, que cuando salgamos de nuestra casa salgamos pensando que estamos en semáforo rojo.

Siempre les he dicho que hasta el día de hoy la única vacuna es el distanciamiento social y como medidas extras el lavado de manos y uso de cubrebocas.

Si no te cuidas te conviertes en cómplice del COVID-19, porque le estás ayudando al virus a que se propague y que tengamos que regresar al semáforo rojo, indicó.

Clausen Iberri comentó que de seguir actuando así, la ocupación hospitalaria pudiera crecer rápidamente y escasear los insumos para COVID-19.

Me gusta verlos en redes, pero me agüita verlos en los festejos, porque muchos que anduvieron festejando hace meses, hoy ya no están.

Hoy nuevamente les pido que apliquemos la regla de tres y que solamente salgamos a lo esencial, que pensemos más de 2 veces para recibir una visita.

Que practiquemos deporte al aire libre y no en espacios cerrados, que evitemos los festejos”, señaló.

VOLVEREMOS A ROJO SI DEJAMOS DE CUIDARNOS: SALUD SONORA