“Ya no me pueden decir nada, ya hicimos nuestra tarea, hemos cumplido, seguiremos cumpliendo, voy a buscar ser el relevo del compañero presidente. Haré todo mi esfuerzo para lograr este objetivo en unidad del movimiento”, dijo.

Aseguró que los partidos no son el movimiento, refiriéndose a la Cuarta Transformación, sino que son parte de él y aclaró que solo el pueblo de México es dueño de dicho movimiento.

“Voy a buscar ser el relevo del compañero presidente”: Fernández Noroña