YO NO SOY QUIEN SALUDA A LA MAMÁ DE ‘EL CHAPO’: CALDERÓN RESPONDE A AMLO

El ex presidente Felipe Calderón rechazó que su sexenio haya sido un narcoestado, esto tras las acusaciones que se le imputan a Genaro García Luna en Estados Unidos. En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, el ex panista aseguró que si hubo algún gobierno que tuvo la determinación de enfrentar “con todo” al crimen organizado fue precisamente su administración.

“A mi me pueden criticar por muchas cosas pero yo no soy el presidente que anda saludando de la mamá de ‘El Chapo’, yo no liberé a ningún criminal; yo soy el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos”, afirmó Calderón.