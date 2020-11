El gobierno mexicano utilizaría la figura de “criterio de oportunidad” para darle a Emilio Zebadúa la oportunidad de no pisar la cárcel

ZEBADÚA PODRÍA “SALVAR EL PELLEJO”

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Fiscalía General de la República (FGR) no debe pervertir la figura de “criterio de oportunidad” para darle a Emilio Zebadúa la oportunidad de “salvar su pellejo” y abrir la puerta a la impunidad, planteó el senador Juan Zepeda.

El presidente de la Comisión Anticorrupción aludió al “criterio de oportunidad” al que se acogió Emilio Zebadúa, pieza clave de la “Estafa Maestra” en su condición de Oficial Mayor de la Sedesol y Sedatu cuando estaba al frente Rosario Robles.

“Creo que esta figura se puede pervertir y ocasionar que algunos supuestos criminales empiecen a declarar lo que el Gobierno quiera para salvar su pellejo cuando ellos muy probablemente sean igual de culpables que aquellos a los que están inculpando”, razonó Zepeda.

A juicio del senador emecista, la FGR se está yendo por una “solución sencilla” como es el ofrecer este tipo de mecanismos.

“Si no estuviera entre nosotros el caso de Emilio Lozoya, donde todavía no hay una sola acusación… y no va a haber nada, porque solamente es el circo: cuando le recetan al Presidente el golpe contundente a su hermano (Pío), pues ahorita andan buscando dónde más levantar otra cortina de humo y creo que la encontraron con este cuate (Zebadúa)”, agregó.

ZEBADÚA PODRÍA “SALVAR EL PELLEJO”