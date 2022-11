Evitar ser analfabeta

Existe el peligro de no aprender a leer lo que los símbolos me representan, y quedarme analfabeta, como dice el Papa. Y no solo se refiere al ámbito litúrgico, sino también con realidades cotidianas. Por ejemplo, con algo tan cercano como es el cuerpo humano, el cual es un símbolo, porque no sólo es algo material, sino que está unido a un alma espiritual, que es superior al cuerpo. El alma humana se deja “ver” a través del cuerpo y hemos de saberla descubrir.