Las enseñanzas del pesebre

El pesebre es incómodo, pero Dios se acomoda allí para hacernos sus hijos y nutrirnos de ternura. No permanece distante y potente; Él, que estaba sentado en el Cielo, se deja recostar en un pesebre. Dice el Papa que desde el pesebre nos habla: “Si sientes que los acontecimientos te superan…, si tienes hambre de justicia, yo, Dios, estoy contigo. Sé lo que vives… Conozco tus miserias y tu historia. He nacido para decirte que estoy y estaré siempre cerca de ti”.

En segundo lugar, señala el Papa, el pesebre nos habla de la pobreza. Jesús no tuvo a nadie alrededor, sino a quienes lo querían: María, José y los pastores; todos pobres, unidos por el afecto y el asombro; no por riquezas. El humilde pesebre saca a relucir las verdaderas riquezas de la vida: no el dinero o el poder, sino las personas. Y la primera persona y riqueza es Jesús. El Papa pregunta: ¿Amamos su pobreza, o preferimos quedarnos cómodos en nuestros intereses? ¿Lo visitamos en los pobres pesebres del mundo.

