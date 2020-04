URGE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL A QUEDARSE EN CASA

San Luis Río Colorado Sonora.-

El director de Salud Pública Municipal, Pedro Torres Rivera, urge a la ciudadanía a quedarse en casa, ya que afirma que estamos en la fase del contagio comunitario.

“La razón por la que nos encontramos en primer lugar de enfermos por Covid-19 en Sonora, es que ya estamos en la fase de contagio comunitario, la cercanía con las diversas ciudades a nuestro alrededor y no disminuir la movilidad vehicular”, dijo el funcionario.

Es importante que la ciudadanía tome conciencia de la situación, me da mucha tristeza ver que a los lugares donde voy todavía observo personas sin cubre bocas y sin guardar la distancia mínima de un metro y medio.

Estamos a tiempo de aplanar el pico del contagio de coronavirus, sin embargo, esto no será posible si los sanluisinos no respetan las medidas de higiene personal y el decreto de “Quédate en Casa”, por ello reiteró a los residentes a no salir de su domicilio si no es estrictamente necesario.

Por último, expresó que en estos momentos se deben de reforzar esfuerzos con la Secretaría de Salud, hospitales particulares, colegios médicos, entre otras organizaciones, para brindar auxilio a la ciudadanía.

Cabe señalar que actualmente las estadísticas marcan que el 14% de la población enfermará y mejorará paulatinamente; el 77% de la población se contagiará y no se dará cuenta y por último, el 6% morirá por edad avanzada o enfermedades crónico-degenerativas.