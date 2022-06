#ECONOMÍA

BUSCAN PESCADORES

IR POR LA BOLA DE CAÑÓN

La actividad pesquera provocaría una derrama económica de alrededor de 270 millones de pesos.

Redacción

Los pescadores del Golfo de Santa Clara se declaran listos para ir por alrededor de 68 mil toneladas de la medusa bola de cañón, a partir del jueves, 2 de junio. Una actividad que derramaría una muy importante cantidad de recursos en esa población.

Carlos Tirado, líder de las cooperativas pesqueras del Alto Golfo de California, dio a conocer que han sostenido una serie de reuniones de negociación con las empresas compradoras del producto.

Los pescadores de las 572 embarcaciones buscan participar en la actividad que arroja una millonaria cantidad que beneficiaría de manera importante la lastimada economía de ese lugar.

«Además, en esta temporada se vienen a este lugar unas pangas que no deberían de venirse. Por eso, estaríamos hablando, posiblemente de unas 700 pangas», expresó.

Señaló que sostienen pláticas con los compradores para acordar el precio del kilo del producto. «La propuesta de hoy es de 4 pesos, que es el precio de playa. Estamos esperando que los compradores tengan una respuesta a la petición», expresó.

«Los compradores que teníamos el año pasado no están. Estamos a la mitad de las plantas procesadoras porque no vinieron todos y eso va a llevar a que no todo el sector pesquero pueda estar llevando a cabo esta pesca», detalló

«Ojalá pudiéramos lograr que esas embarcaciones que no vino su comprador se pueda hacer un buen trabajo para lograr que salgan a pescar. Eso va a depender mucho del precio y la organización que tengamos», agregó.

Los pescadores del Golfo de Santa Clara recolectaron alrededor de 68 mil toneladas en el pasado 2021. Carlos Tirado consideró que en este 2022 se ha detectado una cantidad similar del producto.

«Tenemos el dato que este año, con los estudios que nos presentó el Inapesca, posiblemente esté la misma abundancia de aguamala o, posiblemente, mayor que la del año pasado», insistió.

«Aunque va a depender mucho de los vientos, de las mareas, de cuánto dure el producto, porque es un producto que, si no se captura, se muere. Teníamos que haber empezado el 15 de mayo, ya deberíamos estar aprovechando el recurso. No se ha podido, pero, posiblemente, la otra semana ya», agregó.

Los pescadores del Golfo se declaran en un buen ánimo para aprovechar los recursos que generen la recolección de las alrededor de 68 mil toneladas de la medusa bola de cañón, a partir del jueves, 2 de junio.