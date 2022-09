Desde que asumió el poder la 4T tanto a nivel nacional, como estatal y local, una de las estrategias para desmantelar y debilitar a la oposición, ha sido sumar a priistas y panistas, ofreciéndoles puestos de primer nivel, e incluso embajadas.

Para bien o para mal, debemos de reconocer que estas acciones le han funcionado al proyecto de la Cuarta Transformación, el cual es ya una capirotada de la política mexicana, pero esto le ha permitido ganar gubernaturas sin la menor complicación, incluso refrendar alcaldías como sucedió en este municipio de San Luis Río Colorado.

Sumar priistas y panistas que olvidaron sus ideales para prostituirse a cambio de un cargo público, o bien, para evitar la cárcel, como sucedió con la ex gobernadora Claudia Pavlovich.

El tan odiado PRIAN es realmente quien gobierna con nuevas siglas, la suma y suma de estos personajes que fácilmente fueron seducidos por Morena, olvidaron su lucha por un mejor país para obtener beneficios personales.

Así es como vemos a los verdaderos y pocos morenistas siendo relegados, aplastados por panistas y priistas, ocupando los principales espacios en los gobiernos en sus tres niveles. Muchos fueron invitados por su capacidad y experiencia, pero también muchos otros como estrategia para desmantelar a la oposición.

Embajadas y consulados, la lista es larga que llegará el momento que al gobierno federal se le acabarán para entregar como premio en la prostitución política. El ex gobernador panista-perredista, Carlos Joaquín, a la Embajada de Canadá; ex gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz a Embajada de España; ex gobernador priista de Campeche, Carlos Aysa, a la Embajada de Republica Dominicana; y sin olvidar a nuestra exgobernadora también priista, Claudia Pavlovich, al Consulado de Barcelona.

El caso de Pavlovich es muy obvio, permitió que Morena operara abiertamente en las elecciones para facilitarle el triunfo a Alfonso Durazo, de lo contrario debía enfrentar la justicia por la descarada corrupción en su gobierno. Así evito la cárcel y ganó un Consulado.

Recientemente el caso de Alito Moreno, líder nacional del PRI, fue doblado con los audios y videos, no solo para apoyar la militarización del país, sino desfondar la Alianza con el PRD y PAN. En este mismo tema el senador panista de Yucatán, Raul Díaz, por tres monedas se vendió a Morena y al final perdió.

*El autor es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y director del portal de noticias VOCES