CAFFENIO ESTRECHA LAZOS CON LA COMUNIDAD

Luz Pesqueira

SAN LUIS R.C., Sonora

La experiencia en Caffenio de la calle 7 y avenida 5 de Mayo, va más allá. Si piensas que vas solo por un café, te equivocas; llevarás contigo parte de la historia de nuestra ciudad, la que dejó plasmada en un gran mural, el artista sonorense radicado en Baja California, Marco Miranda.

Hace menos de un año que Caffenio llegó a esta ciudad y gracias a la aceptación de la comunidad ha querido retribuir a los sanluisinos su preferencia, brindándoles un sorbo de su esencia.

Desde el mural de siete metros de alto por 15 de ancho, Inocencia, matriarca de la Tribu Cucapah, residentes originarios de esta región, observa a los clientes que pasan por el drive true. Con ella el pintor plasmó significativos elementos que conforman la identidad de la ciudad, como son: la luna y el sol que usan los Cucapah en sus pectorales; el color naranja que representa a las dunas del Golfo; el río Colorado; la línea café que simboliza el horizonte; así como un colibrí y una mariposa, que gustaban mucho a Inocencia.

“El proyecto de los murales surgió de la necesidad de difundir la cultura, como una conexión con la comunidad y una forma de retribuir”, dijo Jasmin Dudley, especialista en mercadotecnia regional de Caffenio, quien expuso que Miranda pintó un primer mural en Mexicali, en la cafetería de San Marcos.

“Elegimos a Miranda porque es nacido en Sonora y radicado en Baja California, donde ha desarrollado toda su obra; entonces conoce la identidad de ambos estados, para poder interpretarla y plasmarla en el mural”, indicó.

Lo primero que hizo Miranda fue investigar la historia de San Luis Rio Colorado y obtuvo mucha información en el Museo Regional. “Me sorprendió, no conocía a San Luis de esa manera. Me encantó lo que descubrí, la importancia del puente del Rio Colorado y cómo la comunidad Cucapah también lo custodiaba. Al final, un puente simboliza unión y el concepto me mató, por lo que lo incluí como un detalle que tiene que estar, pero, debe ser muy sutil.

El pintor quiso hacer un homenaje a Inocencia, la matriarca Cucapah, que murió hace poco y a quien conoció y pintó. “Me siento muy orgulloso de este mural creo que es el mejor que he pintado”.

Caffenio invita a la comunidad sanluisina a la inauguración del mural el martes 10 de agosto a las 8:30 de la mañana en Caffenio de la calle 7 y 5 de Mayo.