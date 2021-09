ADVIERTEN INTOXICACIONES POR IVERMECTINA EN ARIZONA

señalan que algunas personas han comenzado a tomar para tratar o prevenir COVID-19

Luz Pesqueira

PHOENIX, Arizona. –

Durante su conferencia de prensa semanal, el pasado miércoles, la directora clínica de Banner Health, la Dra. Marjorie Bessel advirtió sobre el uso indebido del fármaco ivermectina para prevenir o tratar el Covid-19.

“En las últimas semanas, el Centro de Drogas y Venenos de Banner

ha visto un incremento en las llamadas relacionadas con el medicamento

ivermectina, que algunas personas han comenzado a tomar para tratar o

prevenir COVID”, indicó.

Expuso que en agosto, el Centro de Drogas y Venenos de Banner manejó 10 casos, algunos de los cuales fueron tan graves que los pacientes tuvieron que ser hospitalizados.

“La ivermectina no suele ser una sustancia por la que se llame a nuestro centro de intoxicaciones, por lo que es muy preocupante para nosotros ver esta tendencia en aumento”, dijo.

Señaló que la ivermectina no es un tratamiento aprobado por la FDA para Covid-19. “Están realizándose ensayos clínicos para evaluar su efectividad para tratar el Covid-19, pero no se han obtenido resultados claros publicados que confirmen que es una forma segura o eficaz de tratamiento. Por esta razón, actualmente no es un fármaco que prescribirán los hospitales o proveedores de Banner.

Exhortó a la población a consultar con su proveedor de atención primaria sobre las opciones de tratamiento para Covid, y a no intentar comprar medicamentos como la ivermectina a través de fuentes no autorizadas.

Explicó que el consumo de muchos medicamentos conlleva riesgos, lo que es el caso con dosis altas de ivermectina, como son las pastillas destinadas al tratamiento veterinario que pueden causar complicaciones graves o la muerte.