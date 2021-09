ES SIMULACIÓN; ESTUDIO DE CONAGUA AL “MANTO”

Reclaman un análisis real de los mantos acuíferos en la Mesa Arenosa: Carlos Silva

Pedro Márquez.-

La paralización de los pozos profundos en la Mesa Arenosa y el Valle Agrícola de San Luis para hacer un supuesto estudio, es puro parapeto que cada año hace la Comisión Nacional del Agua –CONAGUA-.

Así lo dio a conocer el Productor de El Ejido San Luis y expresidente del Comité Regional Campesino Número 8 –CNC-, Carlos Silva Calles.

Quien asegura que para conocer la realidad de los mantos acuíferos de la región de San Luis, hace falta un estudio verdadero, no un trabajo simulado como el que hizo la Dependencia los días del 17 al 21 de este mes.

Expresó el líder cenecista, que ya se sabe que los mantos de la Mesa y de la parte de abajo están sobreexplotados, pero lo que no se conoce es en qué porcentaje lo están, porque eso no lo dicen.

Ese estudio que se acaba de hacer es puro cuento, porque cada año se hace y jamás dicen cuánto es la sobre explotación que hay, señala el también político.

Manifiesta el campesino que lo que se tiene que hacer para no afectar los mantos, es impedir que se siga perforando en la Mesa Arenosa, y dejar de regar la tierra que no sea apta para la agricultura para que no se desperdicien volúmenes.

Considera el ejidatario que con estas dos medidas, los mantos podrían recuperarse un porcentaje, porque es mucha el agua que se pierde en tierra que no justifica productivamente el agua que se utiliza en su riego.

Ahora bien, dijo, las constantes perforaciones que se están haciendo de pozos en la Mesa Arenosa, deben suspenderse para que se recuperen los niveles, porque es la principal fuente de sobre explotación que hay.