DRAKE IGUALA RÉCORD DE THE BEATLES

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. –

El músico canadiense Drake logró igualar con su flamante disco Certified Lover Boy un récord comercial que los Beatles consiguieron en los Estados Unidos. Hace 57 años, la banda de Liverpool figuró en los cinco primeros puestos de la lista de éxitos de ese país.

Según Billboard, que publica esta clasificación, ningún otro artista había logrado semejante registro desde que en 1964 la famosa banda estuvo en la lista “Hot 100” norteamericana con sus canciones “Please Please Me”, “I Want To Hold Your Hand”, “She Loves You”, “Twist And Shout” y “Can’t Buy Me Love”.’

En el caso de Drake, los temas que lograron escalar hasta las posiciones fueron: “Knife Talk”, junto a 21 Savage y Project Pat; “Champagne Poetry”; “Fair Trade”, junto a Travis Scott; “Girls Want Girls”, con Lil Baby; y, en lo más alto, “Way 2 Sexy”, con Future y “Young Thug”.

Además, otros cuatro cortes del álbum entraron en puestos de honor: “In The Bible”, con Lil Durk y Giveon, al 7; “Papi’s Home”, al 8; “TSU” es el 9 y, por último, “Love All”, el tema en el que colabora Jay-Z, es décimo. Además, el último disco del artista también se convirtió en el debut con mayores ventas y reproducciones de 2021, superando así solo una semana después al que es ahora mismo su gran rival en la música, Kanye West, con el álbum Donda.