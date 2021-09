MEDIANOS CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS SON PRIORIDAD PARA EL SAT

Los procesos electrónicos han provocado que se dé ese efecto positivo en la recaudación fiscal.

Eloy Herrera. –

El Sistema de Administración Tributaria busca alcanzar su meta de recaudación de impuestos provocando que los medianos contribuyentes se acerquen a esa oficina para llegar a un acuerdo de cumplir con sus obligaciones.

Joel Torres Gutiérrez, del Despacho Contable Torres y Asociados, señaló que las grandes reformas que se han dado a nivel nacional y la bancarización digital han permitido al SAT optimizar la fiscalización a los contribuyentes incumplidos. “No es lo mismo tener 500 mil pesos abajo del colchón porque no pagaste impuestos a tener 450 mil pesos en el banco”, expresó

Detalló que las reformas que se dieron en los años anteriores, en los principios del sexenio anterior, se está obteniendo también un beneficio con ellas. “Ese gobierno electrónico provocó que se dé ese efecto positivo en la recaudación”, agregó.

Las revisiones del SAT han cambiado de manera importante, dijo. “Estábamos acostumbrados a que te llegaba un citatorio y ahí venían los de auditoría fiscal federal a revisarte. Eso todavía es parte de la ley, pero el mismo código también le da facultades al SAT para que haga revisiones sin que sean facultades de comprobación. Esto es, te manda un correo electrónico, donde te dice, ‘oye, tienes discrepancia en esto y esto otro; no me cuadra y, por lo tanto, para mí, me debes. Te doy una cita a las 9:00 de la mañana por Zoom”, señaló. De esa forma, la recaudación de impuestos se ha vuelto más ágil.

El gobierno mexicano ha manifestado también su intención de ampliar la base gravable, gracias a la bancarización digital.

Los depósitos en una cuenta bancaria son fiscalizados y si no tienen un origen formal, la autoridad puede llamar a cuentas para llegar a un acuerdo en el pago de impuestos. “Una de las obligaciones que tiene el artículo 76, si no mal recuerdo, son obligaciones para el sistema financiero bancario mexicano, es la de reportar todos aquellos depósitos que tengan los contribuyentes, de 15 mil pesos hacia adelante. Toda la gente que deposita más de 15 mil pesos en su cuenta bancaria, en un mes, prácticamente ya está reportado a la Comisión Nacional Bancaria, misma que atiende a la Secretaría de Hacienda, y, por lo tanto ya estás frito”,

Aseguró que ellos recomiendan cumplir con las obligaciones fiscales. “Porque tienes la obligación de estar inscrito, de reportar, pero no necesariamente de pagar impuestos”, terminó diciendo el experto contable.