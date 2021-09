PROMETE DURAZO INICIAR GOBIERNO SIN “CACERÍA DE BRUJAS”

Confirma que recibirá un estado sin dinero, ni para pagar la primera quincena de sueldos.

San Luis R.C., Sonora. —

El gobernador electo de Sonora aseguró que no perseguirá ni fabricará culpables por las condiciones de “descalabro” en las finanzas del gobierno estatal; aunque también dijo que no sería “tapadera” de nadie.

En un mensaje que pareciera contradictorio, Alfonso Durazo Montaño sostuvo que a pesar de las condiciones financieras en las que recibirá en dos semanas el gobierno, dijo que el proceso de entrega-recepción irá marcando la pauta sobre la responsabilidad que pudieran tener los funcionarios del gobierno de Claudia Pavlovich, en el perjuicio financiero.

“Esto no significa que ocultemos información, hablar con esta crudeza con la que recibiremos las finanzas, no pretendo agraviar a nadie. No vamos a perseguir, no vamos a fabricar culpables, pero al mismo tiempo, no vamos a cubrir absolutamente a nadie”, subrayó Durazo Montaño, en su gira de trabajo por San Luis Río Colorado.

El gobernador electo adelantó que si bien es cierto que no habría dinero no para pagar la primera quincena de sueldos, los trabajadores no tendrán de qué preocuparse, y garantizó que no habrá espera para que se les pague lo que les corresponde.

“… La gente no tiene por qué padecer en sus sueldos, cualquier problema de finanzas que tenga el gobierno del estado será mi responsabilidad resolver y garantizar que todo el personal que esté prestando sus servicios, reciba lo correspondiente de sus ingresos”, señaló.

Recalcó que su primer reto es estabilizar las finanzas del estado, impulsar un programa de austeridad y combate a la corrupción; de reorientación de prioridades presupuestales que le permita ir ganando poco a poco solvencia presupuestal, para cumplir los compromisos que hizo en campaña.