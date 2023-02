Urgen reconstruir canal en el ejido Fronterizo

*Caída del pozo demuestra que hace mucha falta el canal.

Pedro Márquez.-

La caída del único pozo que abastecía la precaria agricultura del Ejido el Fronterizo, hizo quedar al descubierto la falta que hace reconstruir el canal abastecedor de agua rodada para casos de emergencia.

Campesinos del lugar y productores que les rentan las tierras, manifestaron que al averiarse el pozo los cultivos que en ese momento estaban, se perdieron por no haber otra fuente de riego debido a que el canal que se construyó para llevar agua rodada, no tiene declive y además esta cubierto de tierra por no usarse.

Por las pérdidas que tuvieron los productores que sembraron, y también los dueños de las tierras por no poder rentarlas por falta de agua, ven la necesidad de que el canal se repare y se ponga en condiciones de llevar agua al ejido, aunque solo sea en casos imprevistos.

Manifestaron que ya son casi tres años los que el pozo esta caído, y los propietarios de las tierras ni pueden sembrar y tampoco rentarlas para recibir un recurso que les de la forma de vivir.

Mientras que el Canal no sea reconstruido, solo para emergencias, los productores de fuera que rentan las parcelas de los campesinos, no tendrán interés en sembrarlas porque puede repetirse otro caso de pérdidas totales como las de hace tres años, dijeron los ejidatarios del lugar.

Del tiempo que ha transcurrido sin poder rehabilitar el pozo, los campesinos locales lo atribuyeron a las diferencias políticas internas que se están dando entre dos grupos que han paralizado totalmente al ejido.

Mientras no lleguen a un acuerdo los dos grupos, el ejido seguirá sumido en el estancamiento, advirtieron los campesinos que no pueden rentar la tierra por la falta de agua.