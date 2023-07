La clave para Pascal

Un anciano médico homeópata tenía muchos pacientes. Los que van a su consultorio por primera vez se desconciertan. Quieren explicarle enseguida qué es lo que les pasa, qué les duele, para recibir rápidamente los medicamentos que calmarán su dolor. Sin embargo, él, como si no los escuchase, les pregunta cuándo van a dormir, cuándo se levantan, qué tipo de vida hacen, cuánto descansan, etc. Al final, les hace entender que él no quiere curar una enfermedad en particular, sino a toda la persona y, para curarla, es necesario conocer toda su vida.