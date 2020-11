Con ese recurso solucionaría los problemas El Fronterizo

APRESURAN EJIDATARIOS DEMANDA CONTRA EL ESTADO

Con el dinero que el Gobierno del Estado debe al ejido por el cruce de la carretera turística por sus tierras, se podría solucionar los principales problemas que están frenando el desarrollo del núcleo y el de los propios compañeros.

Fue el nuevo Presidente del Consejo de Vigilancia de este ejido, Francisco González García, quien declaro que la referida carretera afecto sesenta hectáreas del ejido que tienen un valor de sesenta millones de pesos.

El Estado o los concesionarios tienen años cobrando por utilizar esa vía, pero en ningún momento han cubierto el adeudo que tienen con el Ejido, agregó quien es uno de los Fundadores del núcleo.

Ante esta postura que muestra que no hay interés por dar solución al problema, considera que lo que se tiene que hacer es apresurar la demanda que ya se interpuso contra el Gobierno del Estado y que está en vías de la sentencia.

Los demandados no solo no han cumplido con la cobertura de las sesenta hectáreas, sino que tampoco con la perforación de un pozo que prometieron, que para el ejjdo era clave para su desarrollo, cito el Presidente del Conejo de Vigilancia en el Comisariado que encabeza el C. P., Francisco Portillo López.

Si el Ejido hubiera recibido ya el mencionado dinero, el pozo que se averió ya estuviera reparado y los grupos de trabajo que requieren agua para poner en marcha sus programas, ya estuvieran laborando, aseguro.

Por ello y porque es la única opción que se tiene, expresó que es preciso que la demanda se acelere para que se dicte la sentencia y se obligue a los deudores a cumplir con la cobertura del dinero.

