Entrará el Golfo en agenda turística del gobierno estatal

“…yo no sé si conocen el golfo de santa Clara, es de una hermosura extraordinaria, pero no se ha aprovechado su potencial turístico, como muchos de los rincones que tiene nuestro litoral que alcanza mil 207 kilómetros”, resaltó el mandatario en rueda de prensa.

“…yo no sé si conocen el golfo de santa Clara, es de una hermosura extraordinaria, pero no se ha aprovechado su potencial turístico, como muchos de los rincones que tiene nuestro litoral que alcanza mil 207 kilómetros”, resaltó el mandatario en rueda de prensa.

“Vamos a proponernos la promoción de un hotel, mientras no haya un hotel es difícil, es como lo que digo de San Carlos, ahí está la belleza, pero si no hay donde hospedarte ¿cómo vas a ir?”, cuestionó Durazo Montaño.

“Vamos a proponernos la promoción de un hotel, mientras no haya un hotel es difícil, es como lo que digo de San Carlos, ahí está la belleza, pero si no hay donde hospedarte ¿cómo vas a ir?”, cuestionó Durazo Montaño.