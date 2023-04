Las Guerras

Como expresara el santo pensador francés Maritain, la persona es un espíritu encarnado. Una sola persona con su corazón, su cuerpo, su alma, su espíritu. Y es san Pablo el judío converso al cristianismo quien descubre en él la lucha entre el espíritu y la carne; una guerra permanente.Quien gobierna a quien, el alma o los instintos humanos. No hay nada que no ocurra con los sentidos. Creo decía René Descartes, y Xavier Zubiri ahondará en la Inteligencia Sentiente.

Javier Sicilia, a quien la privaron de un hijo; con un dolor que sólo un padre de familia sabe sufrir. Como a la familia Lebaron, a quien le asesinaron 6 niños y 3 mujeres ejemplares, madres, una de ellas embarazada. Son parte del Movimiento por la Paz y la Justicia. Tras la II Guerra Mundial (II WW), Después de Pio XI y Pío XII; el Papa Juan XXIII, llamado El Papa Bueno, sostenía que no puede haber paz sin justicia.

Habría que preguntar qué es la justicia y la paz. Incluso al interno de la Iglesia Católica que ha pedido perdón por las barbaridades que En nombre de Dios, o del mismo Jesucristo Nuestro Señor, se han cometido históricamente. Incluso la paz no es ausencia de guerra, expresaba Juan XXIII.

