LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN ESTA CUARENTENA

Aunque la alimentación siempre ha sido un tema muy importante, hoy en día lo es aún más. Cuidar lo que comemos en estos días de aislamiento es esencial porque llevamos una vida más sedentaria de lo normal.

Sin embargo, todos los cuerpos son diferentes y tienen necesidades distintas. ¿Qué debemos o no comer? Para resolver esta duda Excélsior Digital platicó con la Dra. Ariana Paola Canché internista y nutrióloga del Hospital Ángeles del Pedregal.

Como se ha dado a conocer, el virus ataca con particular agresividad a personas con sistema inmunológico deprimido, a personas con problemas de obesidad y diabetes mellitus, tres condiciones en las cuales el estado nutricional es pieza fundamental. El tema de la ansiedad que genera el encierro está provocando que mucha gente coma de más, fume y hasta beba. Todos estos hábitos provocan que la gente suba de peso y como ya sabemos, la obesidad es un factor de riesgo.

¿Qué comer si padezco obesidad / diabetes?

La obesidad, diabetes e hipertensión son enfermedades que tienen un común denominador que es la inflamación sistémica y el daño endotelial. La glucosa alterada genera un estado de inflamación crónico y si llegan a contagiarse con el virus el cuerpo no tiene el mismo poder de ataque de un sistema de defensa sano. Yo le recomiendo a estos pacientes tener una alimentación baja en azúcares . El exceso de los carbohidratos va a generar energía y toda aquella que no se utilice se va a guardar como grasa y va a generar más inflamación”.

Qué consumir

Las cosas cambian cuando un paciente es diagnosticado con Covid-19.

Es fundamental mantener una buena hidratación, en especial en personas mayores y durante los episodio de fiebre.

En algunos casos, la enfermedad provoca falta de apetito pero es necesario ingerir aunque sea purés, cremas, sopas o gelatinas para mantener la ingesta de alimentos y líquidos.

¿Se puede prevenir la enfermedad comiendo sano?

Mucha gente me pregunta ¿qué alimentos debo comer para mejorar mi sistema inmune? Lamentablemente, los anticuerpos no funcionan tan rápido, es decir no puedo tomarme un “producto milagroso” o un platillo específico y de un día a otro mis anticuerpos ya estarán al 100. Sin embargo, tener hábitos saludables hará una diferencia abismal en el estado de los anticuerpos. De esta manera, si se llega a adquirir el virus la bacteria no nos afectará tanto y podremos recuperarnos más rápido”.