Millones en riesgo de perder cobertura médica

*Comité de Bien Estar alerta sobre cambios en AHCCCS

Luz Pesqueira

SAN LUIS, Arizona

Comité de Bien Estar hizo un llamado a los miembros de la comunidad a estar al pendiente de cualquier notificación que reciban de AHCCCS y a mantener su información actualizada, ya que habrá cambios y millones de personas podrían perder su cobertura médica.

Por la pandemia en marzo de 2020, los requisitos de Medicaid conocido en Arizona como AHCCCS y del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) se flexibilizaron, pero con el fin de la emergencia de salud, los estados reiniciarán las revisiones de elegibilidad y volverán a sus requisitos originales.

“Medicare hizo muchos cambios con la pandemia para que las familias que no calificaban pudieran hacerlo, pero los estados se están preparando para regresar el sistema a como estaba antes y muchos de los que calificaron por la pandemia ya no van a calificar”, dijo Lizeth Servín, directora de Operaciones de Comité de Bien Estar.

Destacó la importancia de que las personas estén al día de lo que está pasando y Comité quiere ser esa voz a nivel local que les brinde información valiosa.

“El estado va a empezar a enviar notificaciones a las personas que tienen AHCCCS y es muy importante que las abran, se den cuenta de lo que está pasando y actualicen su información. Muchas de las personas que pierden su seguro de salud es simplemente porque no actualizaron sus datos”, dijo. “Si hay un nuevo miembro en la familia, si cambiaron de dirección o número de teléfono, es importante avisar”.

Animó a las personas a continuar inscribiéndose a AHCCCS. Para aquellos que tienen alguna duda pueden comunicarse al Comité de Bien Estar al 928 627 8559 y serán referidos a la Clínica Sunset para su atención por una persona especialmente designada.

“El rol de Comité de Bien Estar es dejarles saber que lo más importante es la salud y contar con un plan médico para su familia. No se trata de crear pánico sino conciencia de la importancia de dar seguimiento a sus planes de seguro médico”, dijo Liliana Arroyo, vocera de Comité de Bien Estar.

ASI SE DIJO:

“Mucha gente confunde Medicare con Medicaid conocido en Arizona como AHCCCS. Es importante aclarar que Medicare es para las personas de 65 años en adelante y Medicaid es un seguro de salud a bajo costo o gratuito para toda la familia y contar con el no perjudicara su estatus migratorio”, dijo Lizeth Servín, directora de Operaciones de Comité de Bien Estar.

Comité de Bien Estar unió esfuerzos con Unidos US

A raíz de que empezó la pandemia y Comité vio la necesidad de ofrecer clínicas de vacunación, se asoció con la organización no lucrativa Unidos US, que ha venido proporcionándole fondos para informar a la comunidad sobre las clínicas y la importancia de la vacunación.

Desde el año pasado Unidos US también empezó a brindar fondos a Comité para que mantenga informada a la comunidad sobre todo lo relacionado con Medicaid, confianza respaldada por los 40 años que tiene la agencia sirviendo a la comunidad de San Luis y el sur del condado.